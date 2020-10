Coronavirus - Etats-Unis: après le Met, le Philharmonique de New York annule sa saison

(Belga) L'orchestre philharmonique de New York a annoncé lundi l'annulation de sa saison 2020-21, quelques semaines après le Metropolitan Opera, nouveau signe que la pandémie risque de sabrer totalement la saison culturelle aux Etats-Unis.

Après avoir annoncé, début juin, l'annulation de la partie automnale de son calendrier, jusqu'au 6 janvier, le "Phil" a cette fois-ci renoncé au reste des dates, jusqu'au 13 juin. C'est la première fois, en 178 ans, que l'orchestre classique new-yorkais fait l'impasse sur une saison complète, une décision prise "sur les conseils des autorités de santé", selon un communiqué. Cette annulation "n'est pas seulement inédite, elle est dévastatrice, que ce soit pour le moral des musiciens et du public, mais aussi par ses profondes conséquences économiques", a commenté la PDG Deborah Borda, citée dans le communiqué. Pour ne pas abandonner son public, le Philharmonique prévoit de diffuser, en ligne, des concerts pré-enregistrés par de petits ensembles formés de musiciens de l'orchestre. Ces concerts seront enregistrés dans d'autres salles que celle habituelle du Philharmonique, le David Geffen Hall, qui doit être rénové. Mme Borda a en effet indiqué que l'organisation envisageait de profiter de ces annulations pour lancer le chantier de rénovation, attendu de longue date et initialement prévu pour débuter en mai 2022. Il s'agit de la troisième vague de travaux dans cette enceinte inaugurée en 1962, avec une facture évaluée à 550 millions de dollars. En attendant la saison 2021-22, le Philharmonique tentera aussi d'occuper un peu l'espace musical avec le retour du projet Bandwagon au printemps 2021. Il s'agit de petits concerts en formation réduite et en extérieur aux quatre coins de la ville pour aller à la rencontre des New-Yorkais. La première édition, cet automne, a rencontré un vif succès, même si, pandémie oblige, les lieux choisis n'étaient pas annoncés, pour éviter des attroupements trop importants. Fin septembre, le Metropolitan Opera avait déjà annoncé l'annulation de sa saison 2020-21. Vendredi, c'est l'association professionnelle Broadway League qui a repoussé la réouverture des théâtres de Broadway à début juin, au minimum. (Belga)