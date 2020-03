Coronavirus: fermeture du Metropolitan Museum de New York

Une femme portant un masque à la sortie du Metropolitan Museum of Art, à New York, le 10 mars 2020 Jeenah Moon

Le Metropolitan Museum of Art, le plus grand des musées new-yorkais, et d'autres grandes institutions culturelles de la capitale financière américaine ont annoncé jeudi fermer leurs portes, nouvelle série de fermetures précipitée par la propagation du coronavirus.

"Même si nous n'avons eu aucun cas confirmé en lien avec le Musée, nous pensons que nous devons faire tout notre possible pour garantir un environnement sûr et sain pour la population, ce qui demande à ce stade de minimiser les rassemblements", a déclaré Daniel Weiss, président du grand musée qui borde Central Park, dans un communiqué.

Il n'a donné aucune date de réouverture pour le musée qui accueille chaque année plus de sept millions de visiteurs, indiquant simplement espérer annoncer "bientôt" sa réouverture.

Le prestigieux Metropolitan Opera a également annoncé sur son site que "toutes les représentations étaient annulées jusqu'au 31 mars", "avec effet immédiat". L'orchestre philharmonique de New York a fait une annonce similaire.

Même chose pour les spectacles de Carnegie Hall, tous annulés à compter de vendredi et jusqu'à la fin du mois.

Après avoir longtemps résisté à toute mesure drastique, la première ville américaine, une des premières destinations touristiques mondiales, a confirmé mercredi soir le report de son traditionnel défilé de la Saint Patrick, grande fête populaire qui honore les Américains d'origine irlandaise et réunit habituellement quelque 2 millions de personnes.

Et la pression monte pour suspendre tous les spectacles de Broadway, un "must" pour de nombreux touristes.

Le maire Bill de Blasio a indiqué jeudi matin qu'il espérait encore "éviter que toutes les lumières s'éteignent" dans les théâtres de la ville, et annoncerait une décision dans les 48 heures.

"Nous essayons de voir s'il n'y a pas moyen de réduire le nombre de personnes", a-t-il déclaré sur CNN. "Si nous ne trouvons pas le bon équilibre, nous fermerons immédiatement", a-t-il assuré, alors que la ville comptait jeudi 62 cas confirmés de coronavirus.

La situation évolue "d'heure en heure. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous attendre à ce qu'il n'y ait aucune activité commune, pas de travail, pas d'école", a-t-il ajouté, appelant à "utiliser des modèles (d'organisation) qui n'ont encore jamais été utilisés".

Les annulations d'évènements culturels et sportifs se multiplient en Europe et aux Etats-Unis pour tenter d'enrayer la progression de l'épidémie.

Le Louvre, le musée le plus visité du monde, qui avait fermé le 1er mars, a néanmoins rouvert trois jours plus tard, même s'il a limité le nombre de visiteurs.