Coronavirus - France:trois concerts annulés à Bercy

Les concerts du rappeur Ninho, du groupe Tryo et du chanteur M. Pokora, qui devaient tous bientôt jouer à l'AccorHotels Arena de Bercy, vont être annulés à cause de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mardi la préfecture de police de Paris.

Ces interdictions ont été prises pour suivre les consignes du gouvernement, qui a décidé "de l'annulation de tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu fermé et de certains grands événements en extérieur", pour lutter contre la propagation du virus, a expliqué la préfecture dans un communiqué. Ninho, qui devait se produire jeudi, a relayé un message de son producteur sur Twitter, affirmant que son concert est reporté au 21 septembre. Tryo et M Pokora n'avaient eux pas encore réagi publiquement à l'annulation de leurs concerts respectifs. Le chanteur avait toutefois fait part de son dépit dès samedi, lorsque le gouvernement avait annoncé ses mesures de protection contre l'épidémie. "Plus de 5.000 personnes c'est risqué mais 4.500 on est bon...", avait-il écrit sur Twitter. Depuis ce week-end, des mesures plus contraignantes ont été prises pour empêcher une propagation plus large du coronavirus, alors que la France compte désormais trois foyers importants où l'épidémie se propage: l'Oise, le Morbihan et la Haute-Savoie. Les annulations de concerts tombent au compte-gouttes depuis leur entrée en vigueur. De gros événements comme le Salon du Livre, celui du Tourisme, et d'autres salons professionnels ont également été annulés ou reportés. La France a dépassé mardi la barre des 200 cas confirmés de malades infectés par le nouveau coronavirus, passant de 191 à 204, selon le dernier bilan publié par Santé Publique France. L'Hexagone compte quatre morts depuis le début de l'épidémie.