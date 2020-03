Coronavirus - La plateforme de streaming Disney+ reporte son lancement en France

(Belga) Le lancement en France de Disney+, plateforme de streaming du géant américain du divertissement, prévu mardi est retardé au 7 avril, a annoncé samedi la compagnie.

"A la demande du gouvernement français, nous avons convenu de reporter le lancement jusqu'au mardi 7 avril 2020", a indiqué Disney dans un communiqué, alors que plusieurs géants d'internet ont déjà annoncé la réduction de leurs débits pour alléger la pression sur les infrastructures en cette période de crise où les recours au travail à distance explosent. Pour les autres pays européens où la plateforme est lancée mardi (Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Espagne, Italie, Suisse et Autriche), des mesures vont être prises "pour réduire l'utilisation globale de la bande passante d'au moins 25%", indique dans ce communiqué Kevin Mayer, qui supervise le département des activités internationales, streaming, distribution et marketing des contenus Disney. Le groupe, avec ces "mesures proactives", répond ainsi "à la demande du Commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton de soutenir l'effort collectif pour le bon fonctionnement des infrastructures haut débit". "Dans les prochains jours, nous surveillerons le trafic internet et travaillerons en étroite collaboration avec les fournisseurs d'accès pour, si nécessaire, réduire davantage les débits et nous assurer qu'ils ne sont pas surchargés par la demande des utilisateurs", conclut Disney. Plusieurs acteurs de la vidéo et de la télévision en ligne ont annoncé ces derniers jours des mesures similaires, comme Netflix et Google (maison mère de YouTube), afin d'éviter le risque d'engorgement des réseaux lié aux mesures de confinement imposées dans de nombreux pays pour contrer la pandémie de coronavirus. En France, le groupe de télévision payante Canal+ a également pris des mesures pour réduire l'utilisation de la bande passante par ses abonnés. Avec cette plateforme, lancée en fanfare en novembre aux Etats-Unis, Disney s'installe dans le secteur disputé du streaming où il a vite trouvé sa place, avec près de 29 millions d'abonnés quelques mois après son lancement aux Etats-Unis, Canada, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande et Australie. Il peut s'appuyer sur un catalogue particulièrement riche avec les films de la saga Star Wars, des séries Marvel, "La Reine des neiges", les films Pixar, "Les Simpsons", sans oublier des classiques comme "Blanche-Neige" ou "Cendrillon". (Belga)