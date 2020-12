Coronavirus: le festival de Sundance se tiendra en ligne et dans des drive-in

L'acteur-réalisateur Robert Redford est le cofondateur du festival de cinéma de Sundance, qui se tient traditionnellement en janvier et février dans les montagnes de l'UtahJemal Countess

Le festival du film de Sundance a dévoilé mercredi son plan de bataille pour faire face à la pandémie de coronavirus qui continue de bouleverser l'industrie du cinéma: il se tiendra en ligne mais aussi via des projections organisées dans des drive-in et des petits cinémas indépendants.

Fondé notamment par l'acteur légendaire Robert Redford, 84 ans, et réputé pour sa faculté à repérer les futurs talents ("Reservoir Dogs" de Quentin Tarantino, Damien Chazelle avec "Whiplash"), le festival de Sundance se tient traditionnellement en janvier et février dans les montagnes de l'Utah, depuis 1978.

Mais le Covid-19 maintient fermés la plupart des cinémas et une nouvelle flambée de contaminations à travers les Etats-Unis continue de paralyser les activités dans le pays. Dans l'Utah par exemple, plus de 200.000 cas ont été recensés et le gouverneur a déclaré l'état d'urgence le mois dernier devant ces contaminations record.

"Même dans ces conditions intenables, les artistes trouvent encore le moyen de faire leur travail, aussi audacieux que vital", a déclaré la directrice du festival, Tabitha Jackson.

Sundance proposera donc des avant-premières respectueuses de la distanciation sociale en différents endroits, de la Californie à New York, "pour toucher en toute sécurité de nouveaux publics, là où ils se trouvent", a-t-elle ajouté.

Des artistes devraient être physiquement présents lors d'événements organisés dans un cinéma de Park City, berceau du festival dans l'Utah, ainsi que dans deux drive-in de la région de Los Angeles. Des avant-premières seront également diffusées sur internet, suivies de séances de questions-réponses virtuelles.

A l'exception de celui de Venise, la majorité des festivals ont cette année renoncé à organiser des événements physiques, voire ont purement et simplement annulé les festivités, comme à Cannes ou Telluride.

Le festival de Sundance, raccourci par rapport aux précécentes éditions, se tiendra du 28 janvier au 3 février.

Son programme de quelque 70 films n'a pas encore été publié mais devrait inclure des longs-métrages qui seront éligibles aux Oscars, qui ont été décalés en raison de la pandémie et dont la cérémonie est prévue le 25 avril prochain.