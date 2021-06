Coronavirus - Les festivals de musique pas vraiment satisfaits des décisions du Codeco

(Belga) La Fédération des festivals de musique (FFMWB) n'est "pas réellement" satisfaite des annonces du Comité de concertation (Codeco) de vendredi et souligne la "confusion" quant au protocole sanitaire à appliquer cet été.

Des événements "de grande envergure" pourront être organisés sous conditions à partir du 13 août et accueillir jusqu'à 75.000 personnes (hors équipes d'organisation), a annoncé vendredi le comité de concertation. Les participants devront, pour y accéder, disposer d'un "Covid safety ticket", soit la preuve d'une couverture vaccinale complète ou d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Une trentaine d'événements-test sera par ailleurs organisée dans la période allant du 1er juillet au 31 août. "Nous ne sommes pas réellement satisfaits des annonces du Codeco de ce soir puisqu'il s'agit majoritairement de confirmations de ce que nous savions déjà et qu'il manque de nombreuses clarifications, notamment au sujet de la gestion de l'horeca et du camping en festival", indique Didier Gosset, représentant de la FFMWB. "La confusion demeure aussi quant au protocole sanitaire à appliquer, notamment dans le cadre des évènements de moins de 5.000 personnes et ceux qui pourront être organisés à partir du 30 juillet", ajoute M. Gosset. La mise en place d'évènements-test poussera les organisateurs de festivals à négocier des autorisations au niveau régional, plutôt que de discuter de protocoles fédéraux, ajoute M. Gosset. (Belga)