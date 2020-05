Coronavirus - ManiFiesta, la Fête de la Solidarité reportée en 2021

(Belga) ManiFiesta, la Fête de la Solidarité répartie sur deux jours, à Bredene qui était prévue au début du mois de septembre n'aura pas lieu en raison de la pandémie de coronavirus, ont indiqué jeudi les organisateurs Médecine pour le Peuple et Solidaire, le magazine du PTB. Cette fête est reportée l'an prochain. L'an dernier, la 10e édition avait reçu des orateurs comme l'ancienne présidente brésilienne Dilma Roussef et Juliana Lumumba, la fille de l'ancien Premier ministre congolais assassiné Patrice Lumumba.

"A la suite des décisions du Conseil de sécurité nationale et pour des raisons de santé évidentes, la commune de Bredene nous a informés qu'elle n'était pas autorisée à organiser ManiFiesta en septembre 2020. L'organisation soutient cette décision. On peut difficilement imaginer que des milliers de personnes de toute la Belgique et d'ailleurs se réunissent alors que le coronavirus continue de se propager", a déclaré Mario Franssen, directeur de ManiFiesta. (Belga)