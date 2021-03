Coronavirus - Une centaine d'artistes se produiront lors d'un "24 heures live" au Sportpaleis d'Anvers

(Belga) Une centaine d'artistes invités par le compositeur Miguel Wiels se produiront le vendredi 12 mars au Sportpaleis d'Anvers au cours d'une session de "24 heures live". Le concert se déroulera sans public mais pourra être suivi gratuitement sur le site web ou l'application du journal Het Laatste Nieuws.

L'initiative, fruit d'une collaboration entre le Sportpaleis, Live Nation et DPG Media, notamment, avec le soutien du département flamand de la culture, survient exactement un an après la fermeture de la salle de concerts anversoise en raison de la pandémie de coronavirus. A travers ce "24 heures live", l'industrie musicale entend montrer qu'elle est prête à se remettre au travail. "Nous avons reçu énormément de réactions enthousiastes d'artistes qui souhaitaient participer à l'action", s'est réjoui Miguel Wiels. Parmi les invités figurent Niels Destadsbader, Jasper Steverlinck, Bart Kaëll, Kommil Foo et Axelle Red. La session commencera à 18h00. Toutes les informations sont disponibles sur www.24uurlive.be. (Belga)