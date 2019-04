Couleur Café dévoile ses derniers noms, plus de 40 artistes à l'affiche

(Belga) L'affiche de Couleur Café est désormais complète. Les organisateurs ont dévoilé les huit derniers noms ce lundi, parmi lesquels les vétérans du reggae Groundation ou encore la chanteuse de cumbia argentine La Yegros. Ils s'ajoutent aux plus de quarante artistes, dont quelques poids lourds comme Lauryn Hill et Sean Paul, qui feront vibrer le plateau du Heysel du 28 au 30 juin.

Comme chaque année, la programmation du festival bruxellois propose un mélange éclectique de hip-hop, R'n'B, reggae, électro et musiques du monde, misant à la fois sur les découvertes et les valeurs sûres. Ce lundi, les organisateurs ont annoncé, notamment, le retour du chanteur malien Salif Keita, de la chanteuse de neo-cumbia argentine La Yegros et des vétérans du reggae Groundation, groupe qui compte parmi les favoris du public. Pour sa trentième édition, Couleur Café s'offre par ailleurs quelques grosses pointures, dévoilées ces dernières semaines, comme Lauryn Hill ou Sean Paul, qui se produiront aux côtés des non moins talentueux Goran Bregovic, Xavier Rudd, Tiken Jah Fakoly ou encore Amparanoia. Cette année encore, la scène belge bénéficiera d'une belle vitrine avec, entre autres, Zwangere Guy, Veence Hanao & Le Motel, Martha Da'ro, Hamza, Glauque et Bombataz. Le festival rempile également avec le concept Niveau 4, qui réunit les étoiles montantes du rap belge pour un show inédit.