Coup d'envoi de la dixième édition du festival Séries Mania

De G à D les membres du jury de Séries Mania: Daniel Grou, Delphine De Vigan, Audrey Fleurot, la présidente du jury et scénariste américaine Marti Noxon, Juliana Margulies et Thomas Lilti, lors de lFRANCOIS LO PRESTI

La dixième édition de Séries Mania, sa deuxième à Lille, s'est ouverte vendredi soir avec un tapis rouge foulé par de nombreuses personnalités françaises et internationales, coup d'envoi de ce festival qui se tient jusqu'au 30 mars.

Retransmis en direct sur Facebook, ce tapis rouge a vu défiler des actrices comme Anna Paquin ("True Blood", "X Men"...), Julianna Margulies ("Urgences"), Ingrid Chauvin, Audrey Fleurot, Claire Keim et acteurs comme Freddie Highmore ("Good Doctor"), sous les acclamations de nombreux fans venus assister à l'événement lillois devant la salle du Nouveau Siècle.

La cérémonie d'ouverture, animée par l'actrice Frédérique Bel, s'est déroulée au même endroit dans une salle comble.

Le festival lillois est "un pari fou en train de devenir réalité. Partout les salles sont pleines. C'est devenu un festival de classe mondiale" a salué sur scène le président de Séries Mania Rodolphe Belmer.

La directrice générale Laurence Herszberg a ensuite salué les acteurs présents, particulièrement Anna Paquin et Freddie Highmore ainsi que le cast de Demain nous appartient et Ingrid Chauvin, avant de présenter le jury "volontairement féminin".

La présidente Marti Noxon, qui a notamment créé "Sharp Objects" et collaboré à de nombreuses séries de "Buffy contre les vampires" à "Grey's anatomy", a promis en plaisantant qu'elle serait "un président très différent de celui qu'on a dans notre pays".

A ses côtés, les actrices Julianna Margulies et Audrey Fleurot, la romancière Delphine de Vigan, le réalisateur Thomas Lilti ("Hippocrate") et le réalisateur québecois Daniel Grou alias Podz ("Minuit, le soir") complètent l'équipe.

Le public a ensuite pu voir en avant-première mondiale deux épisodes de la série américaine "The Red Line", qui sera diffusée sur CBS, un drame où l'on suit le destin de trois familles après le meurtre par un policier blanc d'un médecin afro-américain, avec L'acteur Noah Wyle ("Urgences", "Falling Skies"), qui était absent de Lille mais avait enregistré un message vidéo pour le festival, expliquant notamment que la Red Line était une ligne de train à Chicago qui coupait la ville en deux.

"C'est une série grand public mais qui traite de sujets d'actualité difficiles comme la ségrégation raciale, l'homoparentalité et les violences policières", a résumé Laurence Herszberg.

Ce week-end et toute la semaine, le public pourra découvrir gratuitement plus de 70 séries de toutes nationalités qui seront projetées dans différents lieux lillois, mais également à Arras, Lens, Roubaix, Dunkerque ou Amiens.

Des rencontres pour les fans, des dédicaces avec des écrivains (Michel Bussi et Michael Connelly), des expositions et des soirées viennent étoffer cette nouvelle édition.

Samedi, une "nuit des comédies" de 22H30 à 6H00 propose notamment une sélections de 7 séries drôles et décalées. Et à l'approche de la diffusion de la dernière saison de "Game of Thrones", une sélection de 7 épisodes de la série phénomène seront projetée dans la nuit du jeudi au vendredi.