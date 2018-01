Coup d'envoi de la vente des tickets "Global Journeys" pour le festival Tomorrowland

(Belga) La vente de tickets pour la formule "Global Journeys" (qui comprend également un billet d'avion) du festival de musique électronique Tomorrowland a débuté ce samedi. Les voisins du site du festival à Boom (Anvers) peuvent également déjà acheter leur ticket. Les pass pour les deux week-ends du festival seront quant à eux mis en vente la semaine prochaine.

Tomorrowland aura lieu les week-ends du 20 et du 27 juillet. Environ 400.000 personnes issues des quatre coins du monde sont attendues sur la plaine du festival. Depuis le 9 janvier, les festivaliers peuvent d'ores et déjà s'enregistrer afin d'avoir accès à la vente effective de pass pour le festival. La vente des tickets "Global Journeys", soit un package qui comprend outre l'accès au festival, un billet d'avion, de train et de bus ainsi qu'un séjour dans un hôtel ou une auberge de jeunesse, a débuté ce samedi. Certaines formules proposent également un voyage en Belgique ou en Europe. "Tout se passe pour le mieux. Nous avons déjà vendu 60% des tickets Global Journeys, ce qui est vraiment bien", a commenté la porte-parole de l'événement, Debby Wilmsen. De telles formules demandent davantage de préparatifs que de simples tickets puisque les festivaliers doivent avoir un visa ou un passeport en règle, ce qui explique que les tickets s'écoulent moins vite que les pass ordinaires. La vente pour les voisins du site de Tomorrowland a également débuté. "Quelque 1.500 tickets par commune -avec réduction- pour les résidents de Rumst et Boom ont déjà été vendus. Jusqu'à lundi soir, tous les autres habitants de Rumst et Boom peuvent obtenir un billet au prix normal. Ensuite, à partir de lundi, un nombre limité de billets seront disponibles pour les habitants des communes avoisinantes", détaille Mm Wilmsen. La vente effective des pass pour les Belges aura lieu samedi prochain, à 11h00 et pour le reste du monde, à partir de 17h00. La vente mondiale aura quant à elle lieu le 3 février. (Belga)