Cyrano de Bergerac à partir du 16 juillet dans les ruines de l'abbaye de Villers

(Belga) L'acteur Bernard Yerlès incarnera Cyrano de Bergerac lors du spectacle d'été (www.cyranodebergerac.be) programmé du 16 juillet au 10 août à l'abbaye de Villers. Le chef d'oeuvre d'Edmond Rostand sera joué pour la deuxième fois sur le site cistercien et c'est cette fois Thierry Debroux qui assurera la mise en scène. Anouchka Vingtier - qui était Elvire aux côtés de Bernard Yerlès dans Dom Juan - sera Roxane, et Eric De Staercke endossera le rôle du comte de Guiche. Le spectacle s'annonce haut en couleurs, dans la tradition des productions qui ont fait le renom des spectacles d'été à Villers-la-Ville.

"Pour porter ce rôle hors normes, il fallait un comédien chevronné et passionné, capable de se mobiliser pour s'investir à fond dans ce nouveau défi. Nous l'avons trouvé en la personne de Bernard Yerlès, dont nous connaissions l'envie profonde de se mesurer au rôle. L'enjeu est tel à ses yeux qu'il a libéré une longue période de son agenda entre plusieurs projets de film", indiquent les producteurs Patrick de Longrée et Renus Vanelslander. Pour le metteur en scène Thierry Debroux, l'abbaye de Villers se prête particulièrement à la pièce, la fin de l'histoire se déroulant justement dans un couvent. Il a dès lors imaginé que tout le récit se passait dans le souvenir des personnages, commençant par quelques répliques du cinquième acte avant de basculer dans le passé. La grande nef de l'église abbatiale servira de décor aux représentations en plein air. Le spectacle est coproduit par Del Diffusion Villers, le Théâtre royal du Parc, l'Atelier théâtre Jean Vilar, le Théâtre de Liège et le Théâtre de l'Eveil. (Belga)