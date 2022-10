Czesare, l'artiste non-binaire qui bouscule les genres

"Plutôt fille ou garçon, Czesare, mais qui es-tu pour de bon ?", chante Emma Cesari, 25 ans, alias Czesare, musicienne repérée par un autre artiste s'abritant derrière un nom de scène, -M -.

Czesare, qui a joué les trois premières parties de Matthieu Chédid aux zéniths d'Amiens et de Lille en septembre, est né il y a un an et demi d'un besoin urgent de se définir, de trouver une identité.

"Czesare me correspond, c'est un nom non-identifié, non-genré", lance la jeune guitariste aux boucles dorées.

A l'âge de quatre ans, déjà, Emma vire le rose de sa garde-robe et jette à la poubelle ses poupées.

Son truc ? Les voitures miniatures et le football. Sur le gazon, en club, elle est séparée des garçons alors que c'est son sport favori.

"Pendant l'enfance et même après, on associe des pratiques et des objets à un sexe", s'indigne l'artiste qui ne supporte pas que "l'on range tout dans des cases". Ca révolte la gamine au "cœur de femme et garçon dans l'âme".

Elle trouve une échappatoire dans la musique.

L'enfant du jazz (son père, Bernard Cesari, a joué comme batteur aux côtés de la chanteuse de jazz Lisa Simone) gratte ses premières notes à l'âge de 5 ans et intègre une école de musique près d'Aix-en-Provence à 12 ans.

La Provençale apprend l'art du jazz et de l'improvisation auprès du meilleur ami de son père, le guitariste Francis Coletta qui a accompagné Frank Sinatra ou encore Michel Legrand.

"Quand il jouait, je ne pouvais m'empêcher de l'imiter. A la maison, j'étais la petite mascotte", sourit Emma Cesari.

Son talent précoce ne s'exprime qu'après sa licence de spectacle vivant, passée à Paris, quand la chanteuse brésilienne Flavia Coelho la prend sous son aile au détour d'un concert.

L'entente est immédiate: elle lui présente son producteur, Victor Vagh, qui décide de l'embaucher et de produire ses disques.

- Parler de soi -

Czesare écrit et compose alors des chansons en bousculant les styles: pop, groove, funk, alternatif et rock se mélangent pour chanter sa solitude, ses démons, ses questionnements sur le genre et ses désirs.

"Ma musique a un côté introspectif. C'est un mélange de mélancolie et de joie, de sourire", avance Emma Cesari, en marge du MaMA, un festival défricheur de jeunes artistes où elle s'est produite mi-octobre.

"Czesare fait grandir Emma et inversement. J'ai du mal à parler de moi dans la vie de tous les jours". C'est sur scène, dès la première mélodie jouée, qu'elle parvient à respirer et s'exprimer.

Dans sa chanson éponyme "Czesare", l'artiste parle à Emma, à ce "moi dans la vie de tous les jours": "Cœur de femme et garçon dans l'âme, ça te révolte l'idée même que cette vie ne t'appartienne pas."

Cette quête d'identité s'avère difficile à vivre. "Au départ, j'avais peur de faire écouter ma musique à mes parents. Je ne me sens ni femme, ni homme. Avec Czesare, j'ai compris que la non-binarité est la définition où je me retrouve le plus. Même si j'ai toujours l'impression de me découvrir chaque jour."

Czesare, en parlant de genre dans ses chansons, s'inscrit dans la lignée du chanteur britannique Sam Smith, ouvertement non-binaire, ou encore de l'artiste rap Dua Saleh, de la série "Sex Education".

Le récent appel de -M-, qui a proposé à Czesare d'ouvrir ses concerts pour sa tournée "-M- en rêvalité", lui a permis de s'assumer.

"-M- m'a dit qu'il a eu un véritable coup de cœur pour ma musique, il a même glissé un mot sur moi dans l'émission Taratata ! Ca me fait chaud au cœur parce que j'ai envie que les gens écoutent ma musique."

Avec, en ligne de mire, la sortie d'un premier disque en 2023.