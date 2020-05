Dan Simkovitch alias Madame Bellefeuille des filles d’à côté est décédée

Vous vous souvenez du sitcom des années 90: "Les Filles d’à côté?" L’actrice qui interprétait la sympathique Madame Bellefeuille est décédée à l’âge de 66 ans des suites d'un cancer vient d'annoncer sa fille Yaële sur Facebook.

Amoureuse de Marc ( interprété par l'acteur Thierry Redler décédé en 2014) dans la série et élève assidue du cours de gymnastique, elle avait atteint une grande renommée en assurant les beaux jours de la série. Gérard Vivès, lui a d'ailleurs rendu hommage sur Instagram en partageant une photo de leur duo atypique.

La fille de l'actrice a partagé un portrait émouvant de sa maman: "Elle aimait rire, manger, nourrir les autres, donner son opinion, lire, voyager, apprendre, glander, transgresser les règles absurdes, nager dans la mer, aider, réconforter, faire rire. Cela tombait bien car elle était drôle, généreuse, anti-conformiste, spirituelle, pétulante et chaleureuse. Elle savait accueillir et soutenir quelqu’un comme personne et elle le faisait souvent dans la radicalité, ne mâchant jamais ses mots."