Dans son nouveau livre, le pâtissier Jean-Philippe Darcis révèle une recette "secrète": le Lacquemant liégeois

Quel est le dessert qui vous replonge immédiatement en enfance ? Quelle est l’odeur sucrée qui rappelle le plus de souvenirs ? C’est ce que le chef pâtissier, Jean-Philippe Darcis et le journaliste Nicolas Gaspard ont demandé plus de 35 personnalités pour leur dernier livre de recettes. 35 personnalités belges ont joué le jeu de "la madeleine de Proust".

"À chaque recette, c'était un vrai défi d'être au plus proche de l'interview qu'ils ont fait avec Nicolas (Gaspard, ndlr). C'était passionnant parce qu'on sent toute la sincérité à travers ces interviews, et on sent aussi l'importance des souvenirs sucrés de notre enfance et comment ils sont encore présents après autant d'années."

Grâce à Pierre Kroll, on découvre la recette des Lacquemant liégeois. On pourrait penser que cette recette est secrète, et pourtant, vous l'avez trouvée ?

"C'est secret mais voilà, j'ai un peu fouillé. Ce n'est pas la recette type à mon avis parce que chaque forain a son secret mais je m'y rapproche et à mon avis, on en est pas trop trop loin."



