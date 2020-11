David Charles, l'acteur qui incarnait "Dark Vador", est décédé

L'acteur britannique David Charles Prowse est décédé à l'âge de 85 ans. L'homme était surtout connu pour son rôle de Dark Vador dans Star Wars. L'acteur était auparavant connu en Grande-Bretagne sous le nom de "Green Cross Man" qui, pendant dix ans, a fait la promotion de la sécurité routière, en particulier pour les enfants, dans de nombreux films publicitaires idéalistes. Il était particulièrement fier de ce rôle pour le Comité national de la sécurité routière. Il a également reçu une décoration royale pour cela, selon la BBC qui a cité son agent Thomas Bowington.

David Prowse, qui mesurait environ 2 mètres de long, a été culturiste et haltérophile jusqu'à ce qu'il joue son premier rôle dans un film de James Bond en 1967. Prowse était la créature de Frankenstein dans le film "Casino Royale". Il est également revenu en tant que Frankenstein dans d'autres films.

Sa carrière d'acteur a duré environ un demi-siècle. Il a également joué dans des séries telles que "The Saint", "Space 1999" et "Doctor Who".

Le réalisateur George Lucas a vu David Prowse jouer le rôle d'un garde du corps dans le film "Clockwork Orange" (Stanley Kubrick, 1971) et lui a proposé le rôle de Dark Vador dans "Star Wars", dont le premier opus est sorti en 1977.

Cependant, sa voix n'a pas été utilisée pour son rôle, qui a été exprimé par d'autres. L'accent de l'ouest de l'Angleterre aurait dissuadé les cinéastes. L'acteur est mort après une brève maladie.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce dimanche 29 novembre ?