De multiples activités proposées à Bruxelles pour les festivités du 21 juillet

(Belga) Le programme des festivités de la fête nationale a été présenté mercredi en fin de matinée à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, en présence du bourgmestre Philippe Close. Les animations proposées entre autres par l'armée et les services de secours dans le cadre de la Fête au Parc et les traditionnels défilé et feu d'artifice devraient encore cette année attirer les foules le dimanche 21 juillet, tout comme le bal national organisé la veille au soir sur la place du Jeu de Balle.

Les festivités du 21 juillet marqueront le 75e anniversaire de la libération. Elles sont organisées en collaboration avec la Chancellerie du Premier ministre, le ministère de l'Intérieur, l'Union européenne, la Défense ainsi que par la Région et la Ville de Bruxelles. La Fête au Parc, gérée par le Syndicat d'Initiative Bruxelles Promotion, s'étendra du palais de justice au parlement en passant par le parc de Bruxelles et la rue de la Régence. Une multitude d'activités seront proposées de 10H00 à 23H00. Il y aura notamment le village de la police fédérale sur la place Poelaert, des véhicules militaires, un bivouac avec des acteurs en costumes d'époque, le 'phenomenal truck' de la chancellerie du Premier ministre, ... Elles seront plus particulièrement tournées vers les enfants dans le parc. De nombreux musées, lieux de culte et institutions seront ouverts au public. La place du Jeu de Balle se mettra aussi aux couleurs nationales pour le Brol National, le marché des brocanteurs organisé en matinée. Le Resto national y accueillera ses premiers convives après le défilé, dès 16H00, pour manger en musique quelque 1.300 moules-frites. "C'est un moment très sympathique", a remarqué Philippe Close. "Il y aura aussi la foire du Midi qui ouvre ce samedi et qui sera bien sûr en activité tout le week-end du 21 juillet." A 23H00, le feu d'artifice sera tiré depuis les jardins du Palais des Académies. (Belga)