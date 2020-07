De nombreuses animations en plein air tout l'été à la Citadelle de Namur

(Belga) La Citadelle de Namur a décidé de prendre le contre-pied de la crise sanitaire en proposant nombreuses animations en plein air durant tout l'été, a annoncé vendredi son comité d'animation.

Une nouvelle visite guidée intitulée "La Médiévale" est proposée. Celle-ci se déroule principalement en extérieur et se consacre à la vie de l'édifice au Moyen Âge. De nouvelles balades en libre accès ont également été mises sur pied. Des événements seront organisés tout l'été, notamment avec des artistes qui auraient dû se produire aux Médiévales et au festival des arts forains, tous les deux annulés en raison du Covid-19. Du 8 au 30 août, c'est "Menu de plein air" qui égaiera la Citadelle chaque week-end. Au programme, des spectacles en tous genres, pour petits et grands. Mais aussi un festival musical à la taille contenue, avec une programmation allant du classique au rock (22 et 23 août). Ce sont les Baladins du Miroir qui ouvriront les festivités du 8 au 9 août avec un cabaret itinérant. L'occasion aussi de fêter leurs 40 ans d'existence. Les autres représentations se dérouleront au Théâtre de Verdure et sur la prairie supérieure du domaine de Terra Nova, où seront installés des gradins. Un concert piano-voix est par ailleurs prévu le 14 juillet à 21h00 à Terra Nova. En raison de la crise sanitaire, les réservations sont obligatoires et la jauge de public limitée. "Faire venir ces artistes se veut un geste solidaire envers le secteur de la culture", a encore souligné Cédric Alvado, responsable communication de la Citadelle de Namur. "A ce titre, il est aussi proposé aux spectateurs de faire un don aux artistes via la billetterie." (Belga)