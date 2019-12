De PNL à Souchon, les 36e Francofolies de la Rochelle se dévoilent

Il y en aura pour tous les goûts aux 36e Francofolies de la Rochelle (10 au 14 juillet 2020), qui annoncent d'ores et déjà la présence sur scène du phénomène rap français PNL, d'Alain Souchon, de Dadju et de Jean-Louis Aubert.

Cette nouvelle édition entend frapper fort avec un concert exceptionnel le 13 juillet des "deux frères" (le titre de leur dernier album) de PNL qui viennent d'annoncer une grande tournée à travers la France en 2020, avec des dates à Paris, Lille, Lyon, Toulouse, Strasbourg....

Les amateurs de rap ne manqueront pas non plus le concert de Dadju, le petit frère de Gims, dont l'album "Poison", aux tonalités hip-hop, est déjà certifié disque d'or, deux semaines après sa sortie.

Les fans de chanson française pourront se délecter de la mélancolie d'Alain Souchon, de retour avec "Ame Fifties", son premier album depuis onze ans avec des chansons originales et en solo, ou avec l'énergie brute de Jean-Louis Aubert. Marc Lavoine sera également de la partie ainsi que dans un autre registre, Matt Pokora.

Côté femmes, il faudra compter sur Catherine Ringer venue chanter les Rita Mitsouko, Izïa, ainsi que le phénomène de la scène française Suzane, artiste chérie des festivals.

Quelque 150.000 festivaliers ont assisté aux 35e "Franco" cette année, marquées par les concerts de Chris(tine and The Queens), Angèle, Soprano ou encore The Blaze.