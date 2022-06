Décès d'Alec John Such, ex-bassiste de Bon Jovi, à l'âge de 70 ans

(Belga) Alec John Such, ancien bassiste et membre fondateur du groupe de rock américain Bon Jovi, est décédé à l'âge de 70 ans, annonce dimanche le groupe.

Alec John Such avait cofondé Bon Jovi en 1983, mais avait quitté le groupe en 1994. En 2018, il avait retrouvé Bon Jovi pour son intronisation au Rock & Roll Hall of Fame. Lorsqu'il était membre, dans les années 80, Bon Jovi avait notamment marqué les esprits avec des titres comme "Runaway", "Livin' on a Prayer" ou encore "You Give Love a Bad Name".