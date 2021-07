Décès de l'actrice espagnole Pilar Bardem, mère de Javier Bardem

L'actrice espagnole Pilar Bardem, mère de Javier Bardem, est décédée samedi à l'âge de 82 ans, ont annoncé ses enfants dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

"Nous voulons partager la nouvelle que Pilar Bardem, notre mère, notre exemple, est décédée.

Elle est partie en paix, sans souffrance et entourée de l'amour de sa famille", ont écrit ses enfants Carlos, Monica et Javier dans un message publié samedi soir sur le compte Twitter de Carlos.

Née à Séville en 1939, Pilar Bardem était la fille d'un couple d'acteurs et la sœur du célèbre cinéaste Juan Antonio Bardem.

Ses trois enfants se sont également consacrés à la profession d'acteur, atteignant, dans le cas de Javier, une renommée internationale avec l'Oscar pour son rôle dans "No Country for Old Man" (Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme) des frères Coen.

Avec des dizaines de films, pièces de théâtre et séries, Pilar a mené une solide carrière en Espagne, où elle a remporté un prix Goya de la meilleure actrice dans un second rôle pour "Personne ne parlera de nous quand nous serons mortes" en 1995.

Avec de fortes convictions progressistes, elle a été active dans diverses causes dont pour l'amélioration des conditions des acteurs.

Elle a été partie prenante de "Non à la guerre", la devise sous laquelle des personnalités de la culture espagnole ont manifesté leur rejet de la guerre en Irak en 2003.

En 2008, elle a reçu la médaille d'or du mérite des beaux-arts espagnols.

"Elle nous laisse son énorme héritage dans le cinéma, le théâtre et la télévision. Mais la grande Pilar Bardem était avant tout une défenseure de l'égalité, de la liberté et des droits de toutes et de tous", a déclaré le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, sur son compte Twitter.

Pilar Bardem était également la belle-mère de Penelope Cruz, lauréate d'un Oscar et épouse de son fils Javier.