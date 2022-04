Décès de l'actrice flamande Reinhilde Decleir à l'âge de 73 ans

(Belga) L'actrice flamande Reinhilde Decleir est décédée à l'âge de 73 ans. "Elle est décédée selon sa propre volonté le 6 avril 2022, après une longue bataille contre le cancer", a annoncé sa famille à Belga.

Reinhilde Decleir, née le 16 mai 1948, a joué divers rôles dans des séries télévisées, des pièces de théâtre et des films. Au fil des ans, l'actrice a reçu plusieurs prix pour son travail, comme le prix Louis Paul Boon en 2011, une décoration de la Communauté flamande en 2015 et un prix pour la liberté d'expression en 2016 (Arkprijs). Récemment, elle a également été nommée Commandeur de l'Ordre de la Couronne, une distinction décernée par la famille royale pour l'ensemble de son œuvre. Reinhilde était la plus jeune de cinq enfants et laisse derrière elle son fils Fonne Wuyts, sa sœur Gerda et son frère Jan Decleir. (Belga)