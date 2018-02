Décès de l'Américain Mort Walker, auteur de la BD "Beetle Bailey"

(Belga) L'Américain Mort Walker, auteur de la bande dessinée "Beetle Bailey" qui met en scène un militaire un peu tire au flanc, est décédé, rapporte sur son site internet la National Cartoonists Society.

Il est mort samedi à l'âge de 94 ans à son domicile de Stamford, dans le Connecticut, de complications liées à une pneumonie. C'est en 1950 que Mort Walker a inventé ce jeune homme, plus fainéant, si possible, que Gaston Lagaffe. A l'origine, Beetle était étudiant puis, la guerre de Corée survenant, l'auteur l'a incorporé à l'armée américaine. Le succès immense et son éditeur, le King Features Syndicate, lui ont, à tout jamais, interdit de retrouver la vie civile. Le "comic strip", initialement publié dans 12 journaux, est devenu de plus en plus populaire en se moquant de la bureaucratie et de figures à l'autorité pompeuse. Jusqu'à être repris dans 1.800 journaux dans cinquante pays, faisant de Mort Walker l'un des auteurs de BD les plus lus de l'histoire. Ses fils Brian et Greg, qui ont longuement collaboré à la réalisation de "Beetle Bailey", envisagent de continuer l'aventure après le décès de leur père. C'est lui aussi qui a fondé le premier musée de bande dessinée au monde, en 1974 à Greenwich dans le Connecticut, dans le nord-est des Etats-Unis. Depuis ses années d'université au Kansas natal, l'auteur collectionnait les originaux de planches: il en avait déjà 10.000 quand il fonda son musée, précurseur en matière de conservation et d'exposition au public. Les planches du musée ont finalement intégré la collection de l'université de l'Ohio.