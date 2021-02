Décès de l'écrivain et poète américain Lawrence Ferlinghetti

(Belga) L'écrivain et poète américain Lawrence Ferlinghetti est mort à l'âge de 101 ans. Il a été étroitement lié à l'influente génération d'écrivains des années cinquante et soixante, comme Jack Kerouac, Allen Ginsberg et William S. Burroughs. Son œuvre la plus connue est le recueil de poèmes "A Coney Island of the Mind" (1958).

M. Ferlinghetti est décédé chez lui à San Francisco, où il a inspiré "des générations d'écrivains et d'artistes" de sa librairie City Lights, selon l'agence de presse Reuters. Il était également peintre et militant politique.