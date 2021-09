Décès de la chanteuse Sarah Dash, membre du trio LaBelle, à l'âge de 76 ans

(Belga) La chanteuse Sarah Dash, ancienne membre du trio LaBelle, devenu célèbre grâce à son hit 'Lady Marmalade' est décédée inopinément à l'âge de 76 ans, rapporte mardi la BBC, citant Patti LaBelle qui faisait également partie du groupe.

La chanteuse s'était encore produite sur scène samedi. La cause précise de son décès n'est pas connue. 'Lady Marmalade', enregistré par le trio LaBelle en 1974 a été numéro 1 aux Etats-Unis et a fait l'objet de nombreuses reprises. Le groupe, composé de Patti LaBelle, Sarah Dash et Nona Hendryx, s'est séparé en 1976, les trois chanteuses poursuivant alors une carrière solo. (Belga)