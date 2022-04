Décès de la cinéaste algérienne Yamina Bachir, connue pour "Rachida"

(Belga) La réalisatrice algérienne Yamina Bachir Chouikh, connue pour son film "Rachida", dénonçant la violence des années de terrorisme, est décédée dimanche à Alger, des suites d'une longue maladie, a annoncé l'association de cinéma "Lumières".

Monteuse de formation, épouse du réalisateur Mohamed Chouikh ("La citadelle", "L'arche du désert"), Yamina Bachir, 68 ans, s'était fait connaître à l'étranger grâce à "Rachida" (2002) son premier long métrage. Le film mettait en scène une jeune institutrice dans un quartier populaire d'Alger, aux prises avec le terrorisme pendant la décennie noire (1992-2002) et dénonçait une "culture de la haine et de la violence". Le long métrage coproduit par Arte, StudioCanal, Ciné-Sud Promotion, sorti en France en janvier 2003, avait été remarqué dans plusieurs festivals et primé à Amiens (France), Namur (Belgique) et Marrakech (Maroc). Née le 20 mars 1954 à Alger, Yamina Bachir Chouikh avait fait ses débuts de monteuse au Centre national du cinéma algérien en 1973. Elle avait travaillé sur des oeuvres comme "Le vent des Aurès" de Mohamed Lakhdar Hamina (1966) ou "Omar Gatlato" de Merzak Allouache (1976). Mère de la réalisatrice Yasmine Chouikh, elle a été inhumée dimanche à Alger. (Belga)