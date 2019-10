Décès de Pascale Roberts, figure de "Plus belle la vie"

Pascale Roberts, second rôle prolifique vue notamment chez Robert Guédiguian au cinéma et dans "Plus belle la vie" à la télévision, est décédée samedi à l'âge de 89 ans, a indiqué dimanche à l'AFP son agent Babette Pouget.

L'actrice est morte à Paris des suites "d'une longue maladie". Dans sa riche filmographie, on trouve notamment "Dupont Lajoie" d'Yves Boisset, "Trois hommes à abattre" de Jacques Deray, "Le Grand chemin" de Jean-Loup Hubert, ou encore "La fille de d'Artagnan" de Bertrand Tavernier, avant une collaboration régulière avec Robert Guédiguian depuis le milieu des années 1990.

Elle était devenue très populaire depuis une dizaine d'années avec un rôle récurrent - celui de Wanda Legendre - dans "Plus Belle La Vie", "qu'elle a dû abandonner il y a deux ans pour des raisons de santé", a exposé son agent à l'AFP.

Tout au long d'une carrière fleuve entamée dans les années 1950, elle a aussi foulé les planches, et fut notamment mise en scène par Jean-Louis Barrault dans les années 1960 ou encore Jean-Luc Moreau dans les années 2000.

Côté vie privée, elle fut la première femme de l'acteur Pierre Mondy.