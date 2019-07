Décès de Philippe Ogouz, voix française de Bobby dans "Dallas" et de Capitaine Flam

(Belga) L'un des comédiens de doublage les plus célèbres en France, voix notamment de Bobby Ewing dans "Dallas" et du dessin animé Capitaine Flam, est décédé à 79 ans, a annoncé vendredi la Société civile pour l'administration des droits des artistes et des musiciens interprètes (Adami), qu'il avait présidée de 2005 à 2013.

Acteur à la radio, puis au théâtre, au cinéma et à la télévision, c'est toutefois comme comédien de doublage qu'il s'est fait le plus connaître. Il a été l'une des voix françaises des acteurs américains Dustin Hoffman, Bruce Lee, Martin Sheen et John Travolta, ainsi que celle du personnage de Bobby Ewing dans la série télévisée "Dallas" et celle de Leyland Palmer dans "Twin Peaks", série dont il a dirigé le doublage. Il a également prêté sa voix à de nombreux dessins animés des années 1980 (Capitaine Flam, Ken le Survivant, Sailor Moon ou Ulysse 31). Metteur en scène de théâtre, il avait reçu le Molière du meilleur spectacle musical en 1990 pour "Tempo". "En tant que président de l'Adami, Philippe Ogouz a oeuvré à la modernisation de la société (...) et mené un combat constant pour une juste rémunération des artistes-interprètes dans l'univers numérique", souligne le principal gestionnaire des droits des artistes et musiciens interprètes. (Belga)