Décès de Romain Bouteille, co-fondateur du célèbre "Café de la gare"

Romain Bouteille, co-fondateur notamment avec Coluche du célèbre Café de la Gare parisien, est décédé lundi à l'âge de 84 ans, a annoncé mardi son épouse.

"Romain s'est éteint hier (lundi) dans la soirée à l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Depuis quelques temps, il avait une insuffisance rénale. C'est une insuffisance respiratoire qui l'a emporté," a indiqué dans un message à l'AFP Saïda Churchill, elle-même comédienne et programmatrice culturelle de la ville d'Etampes (Essonne).

Né en 1937, Romain Bouteille fut une figure des débuts du café-théâtre en France. Hérault du théâtre libertaire et anarchiste, il a écrit une trentaine de pièces et de dizaines de sketches joués en troupe ou en solo. Comédien, Romain Bouteille a tourné aussi dans de nombreuses séries pour la TV comme "Les Raisons verts" de Jean-Christophe Averty et "Les Saintes Chéries" de Jean Becker avec Micheline Presle.

Au cinéma, Romain Bouteille a tourné une trentaine de longs métrages sous la direction de Louis Malle, Jean Girault, Michel Audiard, Jules Dassin, Jacques Demy... En 2011, il était à l'affiche au théâtre de "Tout est bien qui finit bien" de Shakespeare dans une mise en scène de Pierre Beffeyte.

"Ma vocation artistique s'est dessinée vers 1955 sous l'angle: trouver un job qui permette de se lever à n'importe quelle heure et ne suppose ni diplôme, ni réel travail, ni obéissance," racontait-il à l'AFP en 2005.

Le Café de la Gare, "premier et dernier théâtre en anarchie réelle" selon Romain Bouteille, ouvre en juin 1969 dans les locaux d'une ancienne fabrique passage d'Odessa, près de la gare Montparnasse à Paris. L'équipe rassemble autour de Romain Bouteille et du jeune Michel Colucci, qui connaitra la gloire sous le nom de Coluche, une bande d'aspirants comédiens, dont bon nombre connaîtront le succès, à l'image de Miou-Miou ou Patrick Dewaere.

Devenu trop petit, le théâtre déménage en 1972 dans un local plus vaste, rue du Temple, dans le quartier du Marais, tout en conservant le nom. Coluche quitte alors le "Café" et dira de Romain Bouteille: "ce qu'il ne m'a pas appris, je le lui ai piqué".

Le Café de la Gare accueillera aussi les premiers pas sur les planches d'autres figures du spectacle: Gérard Lanvin, Renaud, Anémone, Josiane Balasko ou encore Michel Blanc.

Romain Bouteille s'éloigne à son tour au début des années 1990 du Café, et s'installera dans l'Essonne, où il créera avec son épouse un théâtre à Etampes, "Les grands solistes".

L'acteur Pierre Richard qui a joué avec Romain Bouteille, a confié sur Twitter sa tristesse : "Romain Bouteille était une sorte de génie du non-sens. Il avait aussi celui de se foutre de la célébrité. Je l'admirais beaucoup".

"Nous sommes dévastés d'apprendre le décès de Romain Bouteille. Les mots nous manquent pour l'instant. Ils viendront sans doute plus tard. Pour l'instant, nos pensées vont à sa femme Saïda et son fils", a tweeté Le Café de la Gare.

Pour Pierre Lescure, président du Festival de Cannes et ancien président de Canal+, Romain Bouteille était "un créatif révolutionnaire, l'équilibre parfait du soliste qui n'aime rien tant que la troupe (...) un être humain impeccable".

jfg-so/fmp/vk