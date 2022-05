Décès du chanteur Ronnie Hawkins à l'âge de 87 ans

(Belga) Le musicien rockabilly Ronnie Hawkins est décédé dimanche après un long combat contre la maladie, a confirmé son épouse à la presse canadienne.

Ronnie Hawkins a commencé sa carrière en Arkansas, dans le sud des États-Unis, mais a connu un succès particulier au Canada dans les années 1960. Il l'a fait avec un style de musique connu sous le nom de rockabilly. Il a enregistré des succès comme "Who do you love?" et "Hey Bo Diddley" et est devenu une influence majeure dans l'industrie musicale canadienne. Il est aussi, et surtout, devenu célèbre pour les musiciens qu'il a encadrés. Ronnie Hawkins a monté un groupe de soutien pour se produire dans les années 1960. Ce groupe, après avoir cessé de se produire avec lui, deviendra finalement beaucoup plus célèbre. Levon Helm, Robbie Robertson, Garth Hudson, Richard Manuel et Rick Danko ont alors formé The Band. Il a accompagné Bob Dylan et est devenu l'un des groupes les plus admirés et les plus influents au monde. Les musiciens du groupe ont continué à considérer Ronnie Hawkins comme celui qui les a façonnés musicalement.