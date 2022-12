Décès du compositeur belge Wim Henderickx

(Belga) Le compositeur de musique contemporaine belge Wim Henderickx est décédé à l'âge de 60 ans, annonce dimanche le site de la chaîne musicale flamande Klara. Il était l'un des plus importants compositeurs de musique contemporaine de Belgique.

Au cours de sa carrière, Wim Henderickx a écrit des œuvres pour opéras, orchestres, chœurs et de la musique de chambre. L'utilisation de l'électronique dans les compositions est devenue sa marque de fabrique. Dès 1996, il est le compositeur attitré de la compagnie de théâtre Muziektheater Transparant, et devient également artiste résident à l'Orchestre symphonique d'Anvers en 2013. Outre la composition, Wim Henderickx a enseigné au Conservatoire royal d'Anvers et au Conservatoire d'Anvers. L'artiste a également reçu de nombreux prix et a été nommé, en 2015, membre de l'Académie royale flamande de Belgique (KVAB) pour les sciences et les arts. Sa dernière œuvre en date, l'opéra "De Bekeerlinge", avait été présentée en première mondiale en mai 2022 et a connu un succès retentissant.