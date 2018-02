Décès du compositeur islandais Johan Johannsson

(Belga) Johan Johannsson, un compositeur islandais qui a conçu la musique pour de nombreux films, est décédé de façon inopinée vendredi. Son corps sans vie a été découvert dans son appartement, annonce samedi son manager Tim Husom.

L'Islandais a composé la musique de films tels que "Premier contact" (Arrival), "Sicario" et "Une merveilleuse histoire du temps" (The Theory of Everything). En 2014, il avait été nominé aux Oscars, aux BAFTA et aux Grammy Awards pour ce dernier long métrage. Il avait en outre remporté un Golden Globe. Johan Johannsson avait enfin décroché une nomination aux Oscars en 2015 pour la musique de "Sicario". La police berlinoise mène l'enquête pour découvrir les circonstances de sa mort. Une autopsie pourrait être pratiquée. Le compositeur avait 48 ans. (Belga)