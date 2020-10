Décès du fils de Robert Redford, James Redford

James Redford, Robert Redford et Shauna Redford à New York le 27 septembre 2017Dimitrios Kambouris

Le cinéaste et militant écologiste James Redford, fils du légendaire acteur Robert Redford, est mort des suites d'un cancer à l'âge de 58 ans, a-t-on appris mardi auprès de son entourage.

Robert Redford, 84 ans, "est en deuil avec sa famille en ces temps difficiles et demande qu'on respecte son intimité", a déclaré à l'AFP la publiciste de l'acteur, Cindi Berger.

James Redford s'est éteint vendredi dernier à son domicile californien, a indiqué son épouse Kyle Redford sur Twitter, dans un message accompagné de plusieurs photos de famille.

"Nous avons le coeur brisé. Il a mené une belle vie, active, et il était aimé par beaucoup. Il sera vivement regretté", écrit sa veuve.

Le cinéaste souffrait d'un cancer du conduit cholédoque, situé dans le foie, diagnostiqué en novembre dernier alors qu'il était en attente d'une greffe de foie.

James Redford était un militant passionné de la cause de l'environnement et de la santé, et ses films se concentraient sur ces sujets. En 2005, il avait fondé avec son père le Redford Center, une ONG destinée à promouvoir et financer des films sur l'environnement et le changement climatique.