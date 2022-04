Décès du romancier britannique Jack Higgins à l'âge de 92 ans

(Belga) Le romancier britannique Henry Patterson, mieux connu sous son pseudonyme Jack Higgins, est décédé à l'âge de 92 ans, a annoncé son éditeur aux médias britanniques. Il est mort chez lui à Jersey, entouré de sa famille.

Jack Higgins a écrit plus de 85 livres entre 1959 et 2017, principalement des thrillers, et a vendu plus de 250 millions d'ouvrages dans le monde. L'un de ses livres les plus connus est sans aucun doute "L'aigle s'est envolé", qui traite d'un complot nazi mis en place durant la Seconde Guerre mondiale pour kidnapper Winston Churchill. Cet ouvrage avait fait l'objet d'une adaptation au cinéma par le réalisateur John Sturges. (Belga)