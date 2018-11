Décès du romancier flamand Luc Deflo

(Belga) Luc Deflo, auteur de nombreux polars et thrillers, est décédé lundi à l'âge de 60 ans à Malines, rapportent plusieurs médias flamands mardi.

L'auteur a publié 35 livres, dont les titres les plus populaires, des thrillers psychologiques, ont été vendus a plus de 650.000 exemplaires. Son premier roman 'Naakte Zielen', publié en français sous le titre 'Âmes nues', a été rédigé dans sa vingtaine en 1999. Il a remporté en 2008 le prix Hercule-Poirot pour le roman 'Pitbull'. Luc Deflo était en outre l'auteur de scénarios et pièces de théâtre. (Belga)