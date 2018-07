Delacroix au Louvre : onze nocturnes gratuites pour cette exposition à succès

Delacroix plébiscité ! Devant le succès de l'exposition sur l'oeuvre du peintre après 1830, la direction du Louvre a instauré onze nocturnes gratuites pendant le mois de juillet, a annoncé jeudi le musée.

L’exposition "Delacroix 1798 – 1863" (jusqu'au 23 juillet) a accueilli plus de 300.000 visiteurs. Il s’agit de l’une des meilleures fréquentations d’une exposition du hall Napoléon (zone d'expositions temporaires) depuis plus de quinze ans.

Ces nocturnes gratuites, de 18h à 21h45, auront lieu les lundis 2, 9, 16 et 23 juillet; les jeudis 5, 12, et 19 juillet, les samedis 7, 14 et 21 juillet et le dimanche 22 juillet.

Afin de garantir le meilleur confort de visite, le Louvre recommande de réserver une date et un créneau horaire en ligne sur www.ticketlouvre.fr

"Scènes des massacres de Sio", "La Mort de Sardanapale": la plupart des tableaux célèbres de Delacroix ont été peints pendant la première décennie de sa longue carrière. Mais l'oeuvre de ce géant de la peinture française ne s'est pas arrêtée à "La Liberté guidant le peuple".

C'est à cet après qu'est consacrée l'exposition en collaboration avec le Met de New York. Pour cette première rétrospective depuis 1963, 180 oeuvres, surtout des peintures, ont été réunies.