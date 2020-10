Démissions dans la BD pour protester contre la fermeture des librairies

Quatre auteurs de bande dessinée qui parrainaient l'Année de la BD du ministère de la Culture ont annoncé samedi leur démission collective pour protester contre la fermeture des librairies.

"Nous avons décidé, devant l'incohérence et les contradictions des choix politiques à l'égard de la culture et des métiers du livre en ce temps de pandémie, de démissionner immédiatement de cette responsabilité", écrivent les auteurs dans un communiqué commun.

Il s'agit de Florence Cestac ("Harry Mickson", "Fille des oiseaux"), Catherine Meurisse ("Moderne Olympia", "Les Grands Espaces"), Régis Loisel ("Peter Pan", "Magasin général") et Jul ("Silex and the City", "Lucky Luke").

L'Année de la bande dessinée 2020 avait été prolongée par le ministère de la Culture jusqu'en juin 2021.

"Cette manifestation officielle ne s'apparentant plus désormais qu'à une mascarade vidée de son sens, nous ne prendrons désormais plus part à aucune responsabilité en lien avec ces célébrations", écrivent les quatre auteurs.

Les appels en faveur d'une ouverture des librairies se sont multipliés depuis l'annonce mercredi soir par le président Emmanuel Macron d'un nouveau confinement contre la progression de l'épidémie de Covid-19.

Ces magasins ne font pas partie de la liste des commerces dits "essentiels" autorisés par le gouvernement à rester ouverts. Ils peuvent toutefois effectuer des livraisons ou proposer le retrait de commandes à la porte du magasin ("click and collect").