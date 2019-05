Départ de la Vendée Va'a, course de pirogues polynésiennes

Le départ de la 10e édition de la Vendée Va'a, course de pirogues polynésiennes qui voit s'affronter des équipages internationaux sur un parcours de 128 km en mer, a été donné jeudi aux Sables-d'Olonne (Vendée), a constaté un photographe de l'AFP.

"C'est un défi sportif, une aventure humaine et aussi un moment privilégié de découverte de la culture de la Polynésie", a déclaré à l'AFP Denys Remy, président de l'association Sapovaye, à la barre de cet évènement dont le départ a été donné en présence de Vaimalama Chaves, miss France 2019.

Cette course de va'a - terme polynésien désignant ce sport - sur trois jours se divise en trois étapes au large des Sables-d'Olonne, pour un total de 128 km pour les hommes et 45 km pour les femmes.

Les rameurs "considèrent que c'est la course la plus difficile au monde", selon M. Remy: à la température de l'eau, loin d'atteindre celle des eaux océaniennes, s'ajoutent les vagues courtes qu'il faut négocier habilement en "faisant remonter sa pirogue face au vent", sous peine d'un dessalage en règle.

Quelque 250 rameurs répartis en 26 équipages internationaux participent à cette compétition calquée sur la Hawaiki nui, la plus célèbre course de va'a, selon l'organisation.

La présence de sept équipes féminines est la nouveauté de cette dixième édition. "Nous sommes les seuls à proposer aux femmes une course en trois étapes de 15 km chacune: c'est une première mondiale", a estimé M. Remy, plébiscitant un sport "adapté" à différents publics.

La pratique du va'a, reconnue par la fédération française de canoë-kayak, comporte aussi un volet culturel et folklorique, du baptême des nouvelles pirogues, à la prière suivie du traditionnel haka des équipages avant de s'élancer. Six rameurs se glissent alors à bord de chaque embarcation à coque effilée, conçue en matériaux composites et reliée à un balancier latéral par deux bras sur son flanc gauche.

Événement sportif et festif porté par environ 250 bénévoles, la Vendée Va'a se décline également à travers un village d'exposants, des ateliers de tissages, des danses et des conférences, jusqu'à samedi.