Dernière interview de Charles Aznavour sur RTL: "J'ai encore dit à ma sœur: 'On doit être centenaires toi et moi'"

Il rêvait de chanter jusqu'à cent ans la vie, l'amour, la nostalgie, le temps qui passe. Charles Aznavour s'est malheureusement éteint dans la nuit de dimanche à lundi. Il avait 94 ans. Voici un extrait de sa dernière interview diffusée sur RTL TVi.

C’était en septembre, il y a quelques jours à peine. A 94 ans, Charles Aznavour répondait aux questions de notre journaliste Serge Jonckers, à l’occasion de son retour sur la scène belge. Un concert était prévu le 26 octobre à Forest National. Mais ses fans ne pourront finalement pas l’applaudir puisque le dernier géant de la chanson française est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, à son domicile dans le sud de la France.

Lors de cette dernière interview diffusée sur RTL TVi, le chanteur d’origine arménienne a évoqué sa forme physique et son hygiène de vie. "Pour être en forme le matin, il me faut 1h30. Il y a travailler le dos, les jambes, etc. Il faut prendre soin de soi", estimait l’artiste. A l’époque, il espérait être le premier chanteur centenaire. "Ma sœur, elle a 16 mois de plus que moi. Je lui ai encore dit la dernière fois : ‘Attention, on doit être centenaires toi et moi’", confiait-il.

A 94 ans, Charles Aznavour savait toutefois que le destin pouvait en décider autrement. "Le matin, quand je me réveille en vie, je suis en pleine forme. Mais je pourrais ne pas me réveiller."

Le chanteur est également revenu sur sa carrière. "J'ai tenté tout ce que je voulais. Je dis ce que je veux dans mes chansons", assurait-il.

Même s'il n'avait plus sorti de grande chanson depuis une trentaine d'années, Aznavour a entretenu son mythe par la scène, dans les salles les plus prestigieuses du monde. Comme une revanche sur tous ceux qui ne lui prédisaient aucun avenir.