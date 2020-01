Des affiches dans les rues de Paris à la mémoire d'enfants juifs déportés

Des militants de l'Union des étudiants juifs de France ont collé dans la nuit de dimanche à lundi environ "1.500" affiches sur des portes d'immeubles à la mémoire des enfants juifs de la capitale française déportés pendant la Shoah, a indiqué la présidente de cette association.

"Il s'agit de pouvoir transmettre la mémoire de la Shoah", explique Noémie Madar, présidente de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), en ce jour du 75e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau.

Entre 1942 et 1944, un peu plus de 6.000 enfants ont été arrêtés à Paris intra-muros.

"Ici au 20 rue des Ecouffes, vécurent Glik Nathan (16 ans), Rubin Germaine (6 ans), Rubin Jeannette (12 ans) (...) Victimes de la barbarie nazie, ils furent déportés parce que juifs pendant la Shoah entre 1942 et 1944. Passant, souviens-toi de leur nom", peut-on lire par exemple sur une affiche dans le 4e arrondissement de Paris, a constaté l'AFP.

Noémie Madar a précisé qu'une centaine de militants avaient participé aux collages dans les 3e, 4e, 10e, 11e, 12e et 18e arrondissements de la capitale.

"Une deuxième étape de collage est prévue dans la semaine, pour terminer dans le 4e et le 11e", a-t-elle ajouté. L'UEJF a affirmé s'être fondée sur le travail de recensement des époux Serge et Beate Klarsfeld, présidents de l'association des Fils et filles de déportés juifs de France, "qui ont répertorié les noms et les adresses" de ces enfants, transposés sur une carte interactive par un historien en 2012.

"Ce sont des noms et des prénoms qui prennent vie", a ajouté Noémie Madar, c'est important "dans un moment de recrudescence des actes antisémites et de libération de la parole de haine".

Cette opération de collage a eu lieu alors que le président français Emmanuel Macron devait inaugurer lundi matin le Mur des noms (où sont inscrits les 76.000 noms des juifs déportés de France) au mémorial de la Shoah, qui a été rénové.

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur publiés dimanche, les faits à caractère antisémite ont augmenté en 2019 en France, passant à 687 (contre 541 l'année précédente), soit une augmentation de 27%. Une hausse qui s’explique "exclusivement par l’augmentation des menaces, à hauteur de 50% par rapport à 2018, les actions ayant quant à elles diminué de 15%".