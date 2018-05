Des fleurs au bondage: la mode à Coachella

Si Coachella est devenu l'un des festivals de musique les plus attendus, ce n'est pas seulement grâce aux artistes de renommée mondiale qui y jouent: les tenues des festivaliers constituent également une attraction en soi dans le désert californien.

Loin des marques vendues à grand coup de promotion par les créateurs, les fans attirent l'attention grâce à leur sens de la mode particulier, entre innovation et inhibition.

- Bondage printanier -

Le duo s'habille en vert de la tête aux pieds, mais pas nécessairement entre les deux.

Tiana Tuttle et T.J. Sonnier, tous deux venus de Los Angeles, ont recouvert leur corps de filet vert, assorti à leur maillot de bain et leur bonnet. Cela fait des années que le duo met au point son déguisement. Tiana Tuttle, 23 ans, explique qu'ils veulent explorer le bondage sous l'angle de la mode.

"On veut être cette chose sexy et allumeuse dans le coin que vous pouvez regarder quand le show vous ennuie", explique T.J. Sonnier, 22 ans.

- Une passion pour les fleurs -

Cela fait 12 ans que Hillary Osgood, 31 printemps au compteur, se rend à des festivals, et surtout à Coachella. Elle pense toujours - et ne l'oublie jamais sur place - à prendre son parasol mauve qui la protège du soleil et lui permet de ne pas passer inaperçue.

Cette année la flore est à l'honneur: motifs imprimés sur le haut, et fleurs artificielles enroulées autour de la tête pour former une couronne.

"C'est un moyen d'illustrer le style de Coachella. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve un endroit où on peut afficher son style en toute liberté."