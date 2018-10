Des oeuvres de Banksy à la vente à Paris, vont-elles rester indemnes?

Vont-elles rester intactes? Tous les regards sont portés mercredi soir chez Artcurial à Paris sur quelques oeuvres à la vente du Britannique Banksy, qui a médusé le monde de l'art en provoquant l'autodestruction de l'un de ses tableaux chez Sotheby's.

C'est un soir d'affluence pour ces enchères qui doivent disperser 133 lots dans l'élégant hôtel particulier du Rond-Point des Champs-Elysées qui abrite la première maison de ventes française.

En vente principalement la collection "Search and stop, collecting from Banksy to Mark Ryden" qui met en lumière la scène culturelle urbaine dont le mystérieux et subversif street artist est le protagoniste le plus renommé.

Toute l'attention est concentrée sur Banksy. Trois sérigraphies, "Stop and Search", dénonçant la surveillance policière, thème récurrent qui met en scène un policier et une petite fille (prix de départ: 30.000 à 35.000 euros), "Queen vic", qui se moque de la reine Victoria et de ses positions sur l'homosexualité (3.500 à 4.000 euros), et Soup Can (Yellow/Emerald/Brown), clin d'oeil à Warhol (15.000 à 20.000 euros). Egalement de Banksy, un objet en polypropylène, "Love rat", un rat blanc tenant un pinceau (500 à 750 euros) et une sérigraphie "d'après Banksy", "Dirty Funker Future (Radar Rat)", estimée entre 500 et 750 euros.

Journalistes et cameramen ont répondu présent, en nombre. 300 demandes d’enregistrement ont été faites pour la vente, et 1.000 personnes sont venues à l’exposition. 3.500 catalogues ont été imprimés.

"On s'attend à des enchères qui vont un peu s'affoler. Beaucoup vont enchérir par téléphone et sur internet", déclare à l'AFP Arnaud Oliveux, expert en charge de la vente. Banksy est-il à sa connaissance présent parmi les curieux et acheteurs ? "Ça m'étonnerait. J'aimerais bien", dit il. Jugeant toutefois : "cette fois il ne va sûrement pas s'auto-parodier".

Début octobre, l'autodestruction partielle chez Sotheby's à Londres devant un public médusé d'une oeuvre, juste après son acquisition pour 1,042 million de livres (1,185 million d'euros), avait jeté le trouble dans le marché de l'art.

Cette reproduction en peinture acrylique et aérosol de l'une des plus célèbres oeuvres de Banksy, montrait une petite fille laissant s'envoler un ballon rouge.

Juste après avoir été adjugée, la toile était passée partiellement à travers la partie inférieure de son cadre, découpée en fines lamelles verticales, alors que les appareils photo des portables crépitaient.

- Faire partie du spectacle -

L'artiste de Bristol qui maintient l'anonymat avait revendiqué ce pied de nez au marché de l'art, voulant dénoncer sa "marchandisation". Ce qui n'avait pas empêché l'oeuvre de prendre encore de la valeur, à plus de deux millions d'euros.

Ce coup a suscité une grande curiosité: "L'histoire amuse. Les gens veulent faire partie du spectacle. Il y a des demandes supplémentaires par rapport à d'autres ventes", déclarait quelques jours avant la vente M. Oliveux.

"Nous avons mis en place un dispositif de sécurité mais on cherche à le maintenir discret, sous-jacent, le plus light possible. Il n'y aura pas dix gorilles dans chaque pièce!", avait en outre assuré l'expert d'Artcurial.

La semaine dernière, les visiteurs de la salle où étaient déjà exposés les oeuvres de Banksy s'arrêtaient devant elles, les examinant avec curiosité.

Tout a été contrôlé. Les encadrements ne posent pas problème comme à Londres: "ce sont des cadres tout minces, qui ne faisaient pas partie des pièces, qui se trouvaient elles dans un tube roulé", précise M. Oliveux. Autre chose que l'épais cadre en bois dorés de "Girl with balloon" qui dissimulait la machine infernale qui avait permis sa destruction.