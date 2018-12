Des projections 3D sur le Christ de Rio pour le Nouvel An

(Belga) La statue du Christ Rédempteur, monument emblématique de Rio de Janeiro et du Brésil, sera illuminée à l'aide de projections en trois dimensions à l'occasion du réveillon du Nouvel An, pour lequel 2,7 millions de personnes sont attendues sur la plage de Copacabana.

Grâce la technique du "vidéomapping" (projection de lumière sur des bâtiments), le Christ qui domine la ville des hauteurs du mont Corcovado donnera l'illusion de se retourner et de tendre les bras vers les quartiers situés normalement dans son dos. La célèbre statue de 38 mètres de haut transmettra également un "message de paix" en langage des signes via une projection, a expliqué la mairie. À quelques kilomètres de là, la célèbre plage de Copacabana s'illuminera également, avec 14 minutes de feux d'artifice qui commenceront à minuit pile. Les millions de fêtards massés sur la plage, la plupart vêtus de blanc, pourront aussi assister aux concerts du célèbre Gilberto Gil et de la jeune chanteuse de funk carioca Ludmilla. La sécurité sera renforcée, avec notamment la mobilisation de 1.774 policiers municipaux, 67% de plus que l'an dernier à la même époque. (Belga)