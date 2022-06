Deux acteurs d'une série Netflix décèdent dans un accident de voiture au Mexique

(Belga) Deux acteurs travaillant sur la prochaine série Netflix "The Chosen One" ont perdu la vie et six autres personnes ont été blessées jeudi au Mexique dans un accident de la route.

Le département de la culture de Baja California a publié le nom des deux acteurs, Raymundo Garduno Cruz et Juan Francisco Gonzalez Aguilar. Les six autres personnes blessées seraient des acteurs et des membres de l'équipe. Ils seraient dans un état stable. La camionnette aurait quitté la route et se serait retournée. L'accident s'est produit dans une zone désertique près de la ville de Mulege, selon les médias locaux. La production est basée sur la série de bandes dessinées "American Jesus" du scénariste Mark Millar et de l'artiste Peter Gross. Elle met en scène un garçon de 12 ans qui apprend qu'il est la réincarnation de Jésus-Christ , destiné à sauver l'humanité, selon une description de Netflix. Le tournage de la série, qui s'appelait auparavant "American Jesus", aurait commencé au Mexique en avril. Redrum, la société qui dirige le tournage, a temporairement interrompu la production, a rapporté Deadline samedi. (Belga)