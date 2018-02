Deux dessins de Hergé estimés à 50.000 et 75.000 euros aux enchères à Liège le 25/02

(Belga) Deux dessins de Hergé, l'un en couleurs et l'autre à l'encre de Chine réalisé pour une "Carte neige" en 1942/43 seront vendus aux enchères le 25 février prochain, au Palais des Congrès de Liège. Ces dessins sont estimés à respectivement 50.000 et 75.000 euros, indique lundi "BD Enchères" dans un communiqué.

D'autres lots comme un portrait de la première épouse de Hergé, une case encrée de l'album "Les 7 boules de cristal" et des albums d'exception, constitueront la première partie de la vente aux enchères liégeoise durant la matinée. Dans l'après-midi, des ventes d'originaux sont au programme avec 305 lots dont une planche de "Tanguy et Laverdure" par Albert Uderzo, estimée entre 30.000 et 35.000 euros. Une couverture réalisée par Roba illustrant "Boule et Bill" est estimée entre 20.000 et 22.000 euros. Cette vente propose aussi des oeuvres à des prix "démocratiques" à moins de 100 euros pour les amateurs de BD. Informations: www.bdenchères.be (Belga)