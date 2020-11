(Belga) Dimitri Vegas & Like Mike ne sont plus les DJ les plus populaires au monde, selon le prestigieux DJ Mag Top 100 du magazine britannique DJ Mag. Le duo belge occupe la deuxième place de l'édition 2020 du classement, derrière le Français David Guetta. Dimitri Vegas & Like Mike figuraient en tête en 2019 et en 2015.

Le nouveau classement a été dévoilé samedi soir lors d'une édition virtuelle de l'Amsterdam Music Festival (AMF). Derrière David Guetta et le duo belge, on retrouve Martin Garrix et Armin van Buuren. (Belga)