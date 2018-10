Dimitri Vegas & Like Mike remportent le MTV EMA Awards du meilleur artiste belge

(Belga) Dimitri Vegas & Like Mike ont remporté mardi soir le "MTV Europe Music Award" du "Best Belgian Act", ou meilleur artiste belge, à Anvers. Ils ont été préférés aux cinq autres nommés qu'étaient Angèle, Emma Bale, Warhola et Dvtch Norris.

"Nous sommes très contents de cette récompense. Et plus spécifiquement parce que le gagnant du MTV EMA Award est choisi à 100% par les fans. Nous sommes impatients de représenter la Belgique au MTV EMA Awards dimanche à Bilbao", ont expliqué les deux frères DJ. La performance du 4 novembre sera animée par les acteurs Michael Peña et Diego Luna. Les votes sont possibles jusque samedi 23h59 sur mtvema.com. (Belga)