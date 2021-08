Dita Von Teese, Wejdene, Bilal Hassani et Michou au casting de "Danse avec les stars"

La pin-up américaine Dita Von Teese, la jeune chanteuse Wejdene, Bilal Hassani ou encore le youtubeur Michou seront parmi les candidats de la nouvelle édition de "Danse avec les stars" diffusée dès le 17 septembre sur TF1, selon un communiqué publié mardi par le groupe.

Après deux ans d'absence pour cause de crise sanitaire, l'émission, qui avait fêté ses 10 ans en 2019, fera son retour pour sa 11e édition.

Son concept ? Associer des spécialistes de la danse avec des personnalités totalement étrangères à cette discipline pour les faire progresser et concourir sous les yeux de juges et des téléspectateurs.

Côté casting, TF1 annonce douze célébrités parmi lesquelles: Dita Von Teese, icône de l'effeuillage burlesque; le chanteur Bilal Hassani; le jeune youtubeur Michou; les chanteuses Lola Dubini, Lââm et Wejdene; l'humoriste Gérémy Crédeville; le chanteur Tayc; les comédiennes Lucie Lucas ("Clem") et Aurélie Pons ("Ici tout commence"); le chanteur et acteur Jean-Baptiste Maunier et Moussa Niang, multi-participant de Koh Lanta.

Ils seront départagés par un jury composé des danseurs Chris Marques et Denitsa Ikonomova, du couturier Jean-Paul Gaultier et du premier danseur à l'Opéra de Paris, François Alu.

La "mécanique de l'émission" -- co-animée par Camille Combal puis par Karine Ferri en deuxième partie de soirée -- "va considérablement évoluer" afin de "rendre la compétition encore plus haletante et interactive", promet TF1 dans un communiqué.