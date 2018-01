Dolores O'Riordan, la chanteuse des Cranberries, est décédée "soudainement" à 46 ans

La chanteuse du groupe irlandais de rock The Cranberries, Dolores O'Riordan, est décédée "soudainement" lundi à Londres à l'âge de 46 ans, a annoncé son agent.





"Les membres de sa famille sont dévastés"



La chanteuse "était à Londres pour une courte session d'enregistrement", a précisé son agent, Lindsey Holmes Publicity. "Les membres de sa famille sont dévastés par cette nouvelle et ont demandé le respect de leur vie privée dans cette période très difficile", ajoute son agent.



Particulièrement célèbre dans les années 1990, avec des tubes comme Zombie (sur la guerre en Irlande du Nord), Just My Imagination ou Animal instinct, le groupe a vendu plus de 40 millions d'albums à travers le monde. L'album "No Need to argue" s'était classé numéro un en Australie, en France et en Allemagne et numéro 6 aux Etats-unis.





Une pause du groupe en 2003



En 2003, lassé des tournées intensives et en panne d'inspiration, le groupe formé à Limerick (Irlande) avait décidé de faire une pause. "En 2003, mon fils avait cinq ans, ma fille deux ans et je les emmenais sur la route avec nous. J'ai réalisé que ce n'était pas juste pour eux. Et puis, du point de vue créatif, nous étions dans une ornière. Nous avions besoin d'une pause", racontait Dolores O'Riordan en 2012.





Elle tentait une carrière solo



Chacun était parti de son côté, la chanteuse aux cheveux de jais coupés courts et à la voix hors norme tentant une carrière solo, avec un premier album, "Are you listening? ", sorti en 2007. Les Cranberries s'étaient retrouvés en 2009 et avaient sorti trois ans plus tard l'album "Roses". Leur dernier album, "Something Else" est sorti l'an dernier. Ils avaient dû annuler plusieurs concerts, évoquant alors les problèmes de dos de la chanteuse. Peu avant Noël, Dolores O'Riordan publiait un message sur la page Facebook du groupe: "Bonjour à tous, ici Dolores. Je me sens bien! ", écrivait-elle, disant avoir fait son "premier concert depuis des mois ce weekend".

Biographie de Dolores O'Riordan (source: Wikipédia)



Enfance

Dolores Mary Eileen O'Riordan, dernière d'une famille de sept enfants, nait le 6 septembre 1971 à Ballybricken, près de Limerick en Irlande. Ses parents, Terence et Eileen O’Riordan, sont des paysans modestes qui connaissent des difficultés financières peu de temps après sa naissance, son père ayant un accident de moto qui le cloue dans un fauteuil roulant et l'empêche de travailler. Elle voit dans sa jeunesse sa maison partir en fumée et sa sœur ainée Eileen travailler pour nourrir la famille. Elle gardera toujours une grande affection pour sa famille, lui composant même une chanson sur l'album No Need to Argue, « Ode to my family ».

Elle se démarque durant son enfance des autres filles, en adoptant des manières de garçon et en passant beaucoup de temps à faire de la musique et écrire des textes. Dès l'âge de cinq ans, elle se passionne pour la musique en particulier grâce aux chant religieux et grégorien à la messe dominicale, puis en pratiquant l'orgue et le piano durant de nombreuses années. Mais c'est la guitare, dont elle apprend à jouer à dix-sept ans, qui va réellement la marquer.





1989–2003 : The Cranberries

A dix-huit ans, elle quitte ses parents et va habiter à Limerick avec son concubin pour connaitre une existence différente de celle de la ferme familiale et pour pouvoir chanter. Elle vit là une période difficile, allant encore au lycée, ne recevant pas de revenus et n'ayant presque rien à manger. Au printemps 1989, elle apprend par une connaissance qu'un groupe, The Cranberry Saw Us, recherche un chanteur à la suite du départ du précédent. Ayant chanté à diverses occasions dans des pubs, elle décide de tenter sa chance et se présente à l'audition. Les membres du groupe, Fergal Lawler, Noel et Mike Hogan, éclatent tout d'abord de rire lorsqu'ils la voient entrer, Dolores portant une combinaison moulante rose. Mais ils sont ensuite très rapidement séduits par son interprétation d'une chanson de Sinéad O'Connor et l'intègrent le jour même au groupe. Les premières chansons du groupe ne lui plaisent guère, mais elle décèle en elles un fort potentiel. Le soir de son audition, Noel lui confie sur une cassette une mélodie, lui demandant d'en écrire les paroles. Une semaine plus tard elle leur interprète Linger qui va devenir un de leurs plus grands succès.

À sa demande, ils changent le nom du groupe qui devient The Cranberries. Ils effectuent alors des concerts, enregistrent des maquettes et commencent à faire parler d'eux dans des journaux locaux. Des maisons de disques s'intéressent à eux, et ils finissent par passer un contrat avec Xeric Records, une société locale. Ce sera le début d'un grand succès et le groupe sort cinq albums, qui se vendront au total à plus de 38 millions d'exemplaires dans le monde. Mais en 2003, les quatre membres annoncent qu'ils souhaitent prendre un peu de temps pour poursuivre leurs carrières individuelles.









Carrière solo

Après la séparation des Cranberries, Dolores se consacre à sa carrière solo. En 2003, on lui propose de chanter sur la bande originale du film Spider-Man 2. Elle écrira pour l'occasion la chanson Black Widow qui ne se trouvera finalement pas sur cette BO mais sera présente sur son premier album. En 2004, elle interprète Pure Love en duo avec Zucchero sur l'album Zu&Co. La même année, elle prête sa voix à la bande originale d’Evilenko, du compositeur Angelo Badalamenti. En 2005, elle apparait sur Tripomatic Fairytales 3003, dernier album du groupe de musique électronique Jam & Spoon, sur la piste Mirror Lover.

Mais ce n'est qu'en 2007 que débute véritablement sa carrière solo. Son premier album Are You Listening? sort le 4 mai 2007 en Irlande, trois jours plus tard dans toute l'Europe et le 15 aux États-Unis et Canada. Le premier single Ordinary Day sort fin avril. Son clip est tourné à Prague. L'album reste plusieurs semaines dans le Top 50 des ventes d'albums en France et obtient la 77e place dans le classement du site américain Billboard.com. Son deuxième album No Baggage sort le 24 août 2009.





2009 : le retour des Cranberries

Fin août 2009, après 6 ans de séparation, Dolores annonce officiellement la reformation des Cranberries. Peu après, le groupe entame une tournée mondiale, fêtant par la même occasion son 20e anniversaire.