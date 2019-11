Doug Lubahn, le bassiste de studio du groupe The Doors, est décédé

Doug Lubahn, bassiste de studio du groupe américain The Doors, est décédé à l'âge de 71 ans, indiquent lundi plusieurs sites spécialisés.



Né le 20 décembre 1947, Lubahn, est décédé le 20 novembre dernier. Il s'était distingué par son parcours avec les Doors où il apparaît sur les albums "Strange Days", "Waiting for the Sun", et "Soft Parade". Lubahn a ensuite collaboré entre autres avec Riff Raff, Billy Squier et le guitariste de hard rock Ted Nugent, dont il est le bassiste sur l'album "Penetrator".